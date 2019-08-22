Губернатор Краснодарского края поздравил кубанцев с Днем флага России

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Глава региона Вениамин Кондратьев поздравил жителей края с 350-летием государственного символа.

22 августа российскому триколору исполняется 350 лет. В честь этой даты по всей Кубани проходят разнообразные торжественные мероприятия. Со словами поздравления с государственным праздником к жителям Краснодарского края обратился губернатор Вениамин Кондратьев. Он сказал, что российский флаг является одним из самых важных символов величия страны, силы духа и отваги россиян.

– Это наша общая история, настоящее и будущее, и то, каким это будущее станет, зависит от каждого из нас, - написал в своем инстаграм-аккаунте глава края Вениамин Кондратьев. - В наших силах сделать так, чтобы и впредь флаг России был символом побед нашего государства: в науке, спорте, в экономике.

По мнению губернатора, это нужно сделать для того, чтобы дети и внуки сегодняшних россиян, глядя на триколор, могли гордиться страной и своими предками. Глава Краснодарского края также выразил уверенность, что жители Кубани и России всегда будут едины, верны своему общему флагу и стране, без оглядки на разные национальности и вероисповедания.

Как ранее писали «Кубанские новости», День флага России сегодня отмечают по всему Краснодарскому краю. Основные праздничные акции проходят в Краснодаре: на главной площади состоялась торжественная церемония выноса и подъема Государственного флага Российской Федерации. Для проведения праздничных мероприятий в Краснодаре ограничено движение транспорта.

Об истории появления и существования государственного флага России все желающие могут сегодня узнать в краснодарском историческом парке «Россия – Моя история». В целом праздничные мероприятия в честь Дня флага России продлятся в кубанской столице до 24 августа.

Мероприятия, посвященные Дню флага России, проходят во Всероссийском детском центре «Орленок». Находящиеся сейчас в лагере дети ярко отмечают государственный праздник.

В Сочи жителей и гостей курорта призвали прийти на праздник в одежде и аксессуарах в стиле триколора.

Источник: https://kubnews.ru/