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Депутат Госдумы побывал на праздничных мероприятиях в Геленджике

В конце августа один из ведущих курортов России и Краснодарского края отпраздновал свой день рождения. Геленджик сравнительно молодой город, ему исполнилось 188 лет. В торжественных мероприятиях принял участие депутат Государственной Думы Российской Федерации Владимир Синяговский.

В своем поздравительном выступлении депутат отметил: «Геленджик прошел славный путь от небольшой военной крепости на Южных окраинах Российской империи до современного, известного в России и за рубежом курорта, который ежегодно принимает миллионы туристов. Сегодня Геленджик по праву занимает лидирующие позиции среди городов Кубани в социально-экономическом развитии. Успешно реализуются национальные проекты, направленные на улучшение качества жизни людей, внедряются в городскую среду умные технологии. Отрадно отметить, что останавливаться на достигнутом – не в характере геленджичан».

- Хотелось бы, чтобы каждый из нас и в дальнейшем прилагал усилия для того, чтобы Геленджик выглядел достойно, а его жители и гости чувствовали себя комфортно и уютно – резюмировал Владимир Синяговский.

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Категория: Новости / Официальные новости

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