В рамках региональной недели Владимир Синяговский провёл приём жителей города-героя Новороссийска

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27 августа депутат Государственной Думы РФ Владимир Синяговский провёл приём граждан по личным вопросам.

Традиционно, наиболее актуальными для новороссийцев остаются вопросы ЖКХ.

Марина Г. обратилась к парламентарию от имени жителей многоквартирного дома по улице Дзержинского. Дело в том, что при строительстве дома, а это было белее 40 лет назад, в наличии был только лифт, рассчитанный на 9 этажей. В результате приняли решение пустить лифт со второго этажа. Сегодня уже принято решение о замене лифта в феврале 2020 года и установке его с первого этажа. Тут и столкнулись с проблемой. При подготовке технической документации выяснилось, что собственник квартиры №1 самовольно захватил часть лестничной клетки и шахту лифта на первом этаже. Заместитель главы города по ЖКХ Александр Служалый и генеральный директор АО «НУК» Леонид Юрченко доложили парламентарию о проделанной работе и совместно приняли решение о необходимости урегулирования вопроса в судебном порядке.

«К сожалению, другого пути нет! Сегодня часто сталкиваемся с самозахватом общедомовой площади. Как правило, самозахваченные площади переходят от одного собственника к другому «по наследству». Люди не хотят понимать, что таким образом нарушают закон и ущемляют права своих соседей.» - отметил Владимир Синяговский.

Лидия Ф. пришла с наболевшим вопросом жителей улицы Калужской расположенной в Приморском внутригородском районе города. На данной улице отсутствует уличное освещение. Глава района Дмитрий Алферов пообещал депутату в кратчайшие сроки с выездом на место изучить вопрос и подготовить необходимую документацию для обустройства уличного освещения.

Также к депутату Государственной Думы обратились по земельным вопросам и вопросам энергоснабжения.

Ни один из вопросов не остался без внимания Владимира Синяговского. Совместно с руководителями городских служб проработан каждый вопрос и разработан пошаговый план решения.