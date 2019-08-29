Маленьким надо помогать!

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Владимир Синяговский, депутат Государственной Думы, член фракции Партии "Единая Россия" в рамках региональной недели провёл очередной приём граждан в Краснодарской Региональной общественной приёмной Председателя Партии Д.А. Медведева.

Этот приём прошёл в преддверии Дня знаний и поистине стал тематическим, так как большинство вопросов касались именно вопросов образовательной сферы, учебного процесса.

Так, например, жительница Краснодара, которая является многодетной мамой, Дубынина Юлия обратилась по вопросу определения младшего ребёнка в 1 класс школы № 98, так как при подаче документов Юлия Николаевна столкнулась с отказом. Предпочтения семья отдаёт именно этой школе, так как двое старших детей учатся в ней в старших классах.

Депутат Владимир Синяговский связался с коллегами по данному округу для уточнения вопроса и уже через сутки вопрос решился положительно.

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