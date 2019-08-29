/Официальные новости/

Маленьким надо помогать!

Владимир Синяговский, депутат Государственной Думы, член фракции Партии "Единая Россия" в рамках региональной недели провёл очередной приём граждан в Краснодарской Региональной общественной приёмной Председателя Партии Д.А. Медведева.

Этот приём прошёл в преддверии Дня знаний и поистине стал тематическим, так как большинство вопросов касались именно вопросов образовательной сферы, учебного процесса.
Так, например, жительница Краснодара, которая является многодетной мамой, Дубынина Юлия обратилась по вопросу определения младшего ребёнка в 1 класс школы № 98, так как при подаче документов Юлия Николаевна столкнулась с отказом. Предпочтения семья отдаёт именно этой школе, так как двое старших детей учатся в ней в старших классах.
Депутат Владимир Синяговский связался с коллегами по данному округу для уточнения вопроса и уже через сутки вопрос решился положительно.
Маленькому первокласснику депутат Государственной Думы вручил памятный подарок в виде набора канцтоваров для успешной учебы в школе!
Просмотров: 69 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Официальные новости

Добавить комментарий

Последние новости

Русфонд приглашает к милосердию!

Акция по сбору опасных отходов для утилизации от населения

Ко Дню знаний школьники готовы?

Маленьким надо помогать!

История создания организации ООКК «Мир без границ»

"Голосуй за депутата"

Уникальный проект для активных читателей!
Вы голосуете и формируете рейтинг депутатов местного самоуправления. Рейтинг покажет сколько активных сторонников имеет народный избраниник. Выбирайте город или район и голосуйте!