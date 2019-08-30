ОНФ предлагает создать лесопарковые зелёные пояса в городах Краснодарского края

/Официальные новости/

Президент РФ, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин во время встречи с представителями общественности поручил региональным властям обеспечить принятие на уровне субъектов законов о создании лесопарковых зеленых поясов («зеленого щита») либо представить в правительство предложения о создании таких зон.

Во исполнение данного поручения в региональном штабе прошло заседание тематической площадки «Экология», под руководством модератора РШ ОНФ, депутата Государственной Думы Светланы Бессараб. В обсуждении экологически-значимого вопроса приняли участие представители краевого министерства природных ресурсов, Общественной палаты, Управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Краснодарскому краю и Республики Адыгея, депутаты Законодательного Собрания края и эксперты ОНФ.

«Проблема сохранения зеленых зон в Краснодарском крае на личном контроле губернатора, это говорит о ее исключительной значимости,» - отметила модератор заседания Светлана Бессараб. - «Незаконная застройка парков и скверов коснулась, прежде всего, краевого центра и курортных городов. С момента образования регионального штаба и по сегодняшний день актив ОНФ ведёт систематическую работу по защите зеленых насаждений. В 2014 мы работали над сохранением особо-охраняемой природной территории в Сочи, на территории знаменитого санатория «Орджоникидзе», где под сруб, в результате почти удавшихся махинаций арендаторов с количеством и локацией природных зон, едва не попали уникальные кедры. В 2015-м отбили от застройки часть территории Витязевского лимана, которую предприимчивые, но недобросовестные застройщики пытались засыпать строительным мусором, захватив себе вновь образующиеся земельные участки под застройку, да ещё и бесплатно утилизируя строительный мусор. В начале 2016-го наши активисты добились прекращения строительстве торговых точек в двух скверах Анапы. В 2017 году удалось отстоять от застройки землю парка Победы в Хостинском районе Сочи. Активисты Общероссийского народного фронта, совместно с Общественной Палатой края, помогли создать «зеленый щит» в Армавире. Под защиту попали сразу три земельных участка, общей площадью 17,4 га лесного массива. Также был создан лесопарковый зеленый пояс Краснодара площадью более 44 гектаров. Региональным ОНФ был составлен реестр зеленых зон, требующих особого внимания по недопущению застройки. Общественниками было установлено, что в генеральные планы крупных городов и районных центров нанесено 1463 зеленые зоны общей площадью 2972,4 га. Но это едва составляло половину (725 зон) фактически существующих парков и скверов в наших муниципалитетах. Сегодня эти зоны защищены. И это лишь самая верхушка огромного айсберга ежедневной и кропотливой работы, которую ведёт актив регионального штаба по сохранению «зелёных легких» наших станиц и городов. Создание единого реестра лесопарковых зон и передача его для дальнейшего согласования в Правительство РФ поможет нам всем вместе защитить экологию», - прокомментировала модератор РШ ОНФ, депутат Государственной Думы Светлана Бессараб.

По итогам круглого стола, эксперты приняли решение выйти с законодательной инициативой о включении в реестр границ Единого государственного реестра недвижимости лесопарковые зеленые пояса. Так как из-за федеральных и региональных законодательных противоречий эти пояса не являются зонами с ограниченным режимом природопользования и не могут быть отнесены к территориям с особыми условиями использования. Эта мера позволит не только создавать зеленые зоны на территории края, но и увеличивать их площадь.

Источник: Ольга Береговенко, пресс-секретарь