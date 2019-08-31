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По инициативе прокуратуры Северского района за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан глава поселения привлечен к административной ответственности

 Прокуратура Северского района провела проверку соблюдения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в деятельности администрации Смоленского сельского поселения Северского района.

Установлено, что должностным лицом – главой Смоленского сельского поселения не обеспечено объективное, всестороннее, своевременное рассмотрение обращения в соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Выявленные нарушения послужили основанием для возбуждения прокурором района в отношении указанного лица дела об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан), по результатам рассмотрения которого виновному лицу назначен штраф в размере 5 тыс. руб. Права заявителя восстановлены.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/po-iniciative-prokuratury-severskogo-rayona-za-1

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Категория: Новости / Официальные новости

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