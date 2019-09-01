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Депутат провел рабочие встречи в Новороссийске

В рамках региональной недели депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский провел рабочую встречу с главой администрации города-героя Новороссийска Игорем Дяченко.

На встречи они обсудили ход реализации на территории муниципального образования национальных проектов "Дороги" и "Образование".

Владимир Синяговский поздравил главу и педагогическую общественность с высокой оценкой результатов работы в учебном 2018-2019 годе. Награду вручил Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Глава и депутат договорились продолжить совместную деятельность по привлечению к строительству новых школ и детских садов федеральных средств.

Скоординировали свои действия Владимир Ильич и Игорь Алексеевич по продолжению реконструкции Сухумийского шоссе. Сейчас проект проходит государственную экспертизу.

 

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Категория: Новости / Официальные новости

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