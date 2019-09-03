В Туапсинском районе побывал депутат Государственной Думы Владимир Синяговский

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3 сентября свой рабочий день депутат Государственной Думы Российской Федерации Владимир Синяговский провел в Туапсинском районе. Первым на повестке дня был прием граждан по личным вопросам.

Прием жителей показал, что людей сегодня волнуют глобальные вопросы, связанные с реализацией региональных и федеральных программ, требующих решения на государственном уровне.

Житель села Кривенковского пришел к депутату с просьбой проработать на федеральном уровне вопрос газификации северных поселений района. Как отметил присутствующий на приеме глава муниципалитета Анатолий Русин, ситуация с приходом природного газа в горные села непростая и обусловлена сложным рельефом и удаленностью.

В 2018 году введена в эксплуатацию газораспределительная станция «Север», от которой, согласно схеме газификации, должны газифицироваться северные поселения Туапсинского района.

- Решать этот вопрос нужно на государственном уровне, - сказал Владимир Синяговский. – Подготовьте полный пакет документов, включающий схему строительства газопровода. А я со своей стороны буду работать по продвижению этой темы и ее положительного решения. Уровень газификации Туапсинского района очень мал. А потому мы не должны упускать ни одной возможности наращивания темпов газификации.

Вопрос берегоукрепления и расчистки русел рек для жителей нашего района всегда был актуальным. А после наводнения в октябре прошлого года он стал еще более острым и требующим оперативного и планомерного решения. С просьбой посодействовать в упрощении процедуры чистки рек, дорогостоящей и требующей массы согласований обратилась жительница Туапсе. Владимир Синяговский выразил полное согласие с необходимостью искать пути решения этой проблемы на государственном уровне, подключив и депутатов Законодательного Собрания края, и общественный ресурс.

Также на встрече был поднят вопрос о строительстве вдоль федеральной трассы смотровых площадок, которые бы более полно открывали гостям района природную красоту Туапсинского взморья.

- Постараюсь помочь, чтобы к своему 100-летию Туапсинский район в качестве подарка получил две смотровые площадки. Это, безусловно, скажется положительно на курортном имидже муниципалитета, - подытожил депутат Государственной Думы.

Источник: https://tuapseregion.ru/adm/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/37055/