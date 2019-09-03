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Владимир Синяговский: На федеральной трассе должны появится точки туристического притяжения...

Во время рабочего визита в Туапсинский район депутат Государственной Думы Владимир Синяговский пообщался с жителем Туапсе Денисом Карауловым. Во время разговора был поднят достаточно важный для курортного района вопрос – отсутствие смотровых площадок вдоль трассы.

"Места у нас красивые, неповторимые природные пейзажи, да и вполне пригодные места для оборудования смотровых площадок есть. Вот только земля под ними находится в федеральном ведомстве."- поделился Денис. Выслушав предложения по открытию смотровых площадок в районе поселка Новомихайловского и села Лермонтово, Владимир Синяговский пообещал провести переговоры по этому вопросу с руководством Росавтодора для оперативности решения.

Вместе с главой администрации Туапсинского района Анатолием Русиным депутат ознакомился с эскизными разработками. "Необходимо подготовить подробную документацию по данной теме и примерную смету. Дорогу осилит идущий," - резюмировал Владимир Синяговский.

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Категория: Новости / Официальные новости

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