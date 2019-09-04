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Украина заявила о готовности к переговорам по газу с Россией
Украина готова к участию к переговорам по газу с Россией и Еврокомиссией уже в сентябре. Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Оржель, сообщает пресс-служба ведомства.
«Украинская делегация, которую я возглавлю, готова принять участие в трехсторонних газовых переговорах уже в этом месяце», — заявил министр после разговора с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем, который состоялся накануне.
Источник: https://novorosinform.org/
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