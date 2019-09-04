В Краснодарском крае в эксплуатацию введены 2 «проблемных» многоквартирных дома

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В результате принятых органами прокуратуры и администрации края мер восстановлены права участников долевого строительства ЖК «Краснодар», состоящего из 457 квартир и возводимого ООО «Стройка» по ул. Железнодорожной в г. Краснодаре, а также ЖК «Босфор», включающего 832 квартиры, строительство которого осуществлялось ООО НПО «ИНТЕК» по ул. Гайдара в пос. Дагомыс Лазаревского района г. Сочи.

Сроки завершения строительства данных объектов неоднократно переносились.

В целях завершения строительства указанных многоквартирных домов органами прокуратуры края принимались меры реагирования, в том числе превентивного характера, направленные на понуждение застройщиков и органов местного самоуправления к устранению допущенных при возведении объектов нарушений закона.

При этом связанные с окончанием строительства данных жилищных комплексов вопросы неоднократно рассмотрены на рабочих группах органов прокуратуры края с участием всех заинтересованных органов и организаций, решения, принятые по итогам которых, способствовали устранению проблем, препятствующих вводу объектов в эксплуатацию.

В результате администрациями муниципальных образований г. Краснодар и г. Сочи выданы разрешения на ввод вышеуказанных объектов в эксплуатацию.

Защита прав участников строительства, а также деятельность органов государственной власти и местного самоуправления в данной сфере находятся на постоянном контроле в прокуратуре края.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/v-krasnodarskom-krae-v-ekspluataciyu-vvedeny-2