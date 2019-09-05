Владимир Синяговский: Для осуществления национальных проектов нужно объединить наши усилия

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В мае 2018 года Президентом Российской Федерации был подписан Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации».

В данном документе определены ключевые направления развития страны на долгосрочную перспективу. Выполнение задач, поставленных Президентом, требует объединения усилий всех ветвей и уровней власти.

На встречи с избирателями Туапсинского района депутат Владимир Синяговский рассказал о вкладе Государственной Думы в выполнение национальных проектов: «Профильными комитетами Государственной Думы взят на контроль ход выполнения 12 национальных проектов, которые являются главным инструментом достижения обозначенных целей. Был определен перечень законопроектов, которые необходимо принять для своевременного выполнения национальных проектов. Из 26 таких законопроектов 9 депутаты уже приняли, они работают. Над остальными продолжим трудиться в осеннюю сессию.

Кроме того, в рамках парламентского контроля мы осуществляем мониторинг ситуации в регионах. Членам Комитета Государственной Думы по транспорту и строительству поручено осуществлять контроль за ходом реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территориях, от которых они избраны, и соседних с ними. Так, мною осуществляется мониторинг в Краснодарском крае, Республике Адыгея, Республике Крым и городе Севастополь.

Во взаимодействии с региональными органами власти принимаются решения о корректировке действующего законодательства, если это необходимо для устранения существующих барьеров и проблем.

Например, одним из результатов такой работы стало принятие в конце июня 2019 года Федерального закона, которым были внесены изменения в закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Эти изменения позволили государственным и муниципальным органам власти ускорить закупочные процедуры, тем самым сняв бюрократические препоны на пути национальных проектов.

Так, на сегодняшний день Краснодарский край средства из федерального бюджета, направленные на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», получил в полном объеме. Край обеспечен основными строительными материалами, необходимыми для реализации данного национального проекта в 2019 году», – сказал Владимир Синяговский.