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Россия и Белоруссия подготовили программу интеграции
Россия и Белоруссия завершили работу над программой действий по интеграции, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
"Мы завершили работу над программой действий по реализации союзного договора 1999 года с приложением к нему перечня дорожных карт. Но эта работа, результатом которой являются сейчас запарафированные документы, она этим не заканчивается, а только начинается", — заявил Медведев по итогам переговоров с белорусским коллегой Сергеем Румасом.
По словам главы российского кабмина, стороны должны будут подготовить нормативные акты практически во всех сферах экономической деятельности, которые должны быть реализованы в рамках союзного договора, в частности, в финансово-кредитной, налоговой сферах, в области таможенного регулирования, цифрового развития и туризма.
Как подчеркнул Медведев, к началу декабря должен быть составлен окончательный пакет документов для представления президентам двух стран.
По данным белорусской стороны, в программе действий заложен принцип "две страны — один рынок".
К 1 ноября по этому документу должно быть подготовлено около 28 дорожных карт в различных сферах.
Ранее Румас отмечал, что в документе нет вопросов политического характера. Он не исключил, что после парафирования этого документа кабмины двух стран опубликуют его для того, чтобы "у общественности были сняты какие-то опасения по поводу вопросов суверенитета".В конце 2018 года Минск и Москва договорились о создании рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции. Руководитель группы с российской стороны Максим Орешкин в августе заявлял, что практически все принципиальные разногласия по вопросу интеграции двух стран сняты. Белорусский сопредседатель Дмитрий Крутой отмечал, что стороны договорились разработать унифицированное законодательство к середине следующего года, а уже с 2021-го запустить на единых правилах рынки нефти и газа, промышленной продукции, сельхозпродукции, транспортный рынок.
Источник: https://ria.ru/
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