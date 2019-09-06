Россия и Белоруссия подготовили программу интеграции

Ранее Румас отмечал, что в документе нет вопросов политического характера. Он не исключил, что после парафирования этого документа кабмины двух стран опубликуют его для того, чтобы "у общественности были сняты какие-то опасения по поводу вопросов суверенитета".В конце 2018 года Минск и Москва договорились о создании рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции. Руководитель группы с российской стороны Максим Орешкин в августе заявлял, что практически все принципиальные разногласия по вопросу интеграции двух стран сняты. Белорусский сопредседатель Дмитрий Крутой отмечал, что стороны договорились разработать унифицированное законодательство к середине следующего года, а уже с 2021-го запустить на единых правилах рынки нефти и газа, промышленной продукции, сельхозпродукции, транспортный рынок.