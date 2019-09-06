Имена кандидатов на пост мэра Сочи назовут 10 сентября

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Имена претендентов на должность главы Сочи, прошедших конкурс, комиссия объявит 10 сентября, после чего депутаты Городского собрания тайным голосованием выберут нового градоначальника. Об этом сообщил председатель Горсобрания курорта, заместитель председателя конкурсной комиссии Виктор Филонов.

«Депутаты городского собрания Сочи примут решение о проведении тайного голосования по выборам нового мэра не позднее 60 календарных дней со дня поступления в Горсобрание решения конкурсной комиссии о представлении кандидатов на должность главы города-курорта», - сказал Филонов агентству «Интерфакс-Юг».

Он уточнил, что двое из 18 человек, подавших документы на участие в конкурсе, выдвинуты губернатором Краснодарского края и общественным объединением. Остальные 16 человек – самовыдвиженцы. Возраст самого молодого участника – 30 лет, самому старшему уже исполнилось 68 лет. Десять претендентов, по словам Филонова, являются руководителями коммерческих организаций, один – государственным служащим.

Как сообщал сайт «Деловая газета.Юг», прием документов от желающих принять участие в конкурсе на должность мэра Сочи проводился с 30 июля по 29 августа. Всего поступило 18 заявлений, 13 претендентов проживают в Краснодарском крае, в том числе 9 человек зарегистрированы непосредственно в Сочи. Также документы подали два жителя Москвы, житель Удмуртии, кандидат из Ингушетии и претендент из Екатеринбурга.

Сейчас конкурсная комиссия ведет проверку предоставленных кандидатами документов. Затем все кандидаты пройдут собеседование, в ходе которого их оценят по балльной системе.

Действующий глава Сочи Анатолий Пахомов, срок полномочий которого истекает 8 сентября, документы для участия в конкурсе не подавал. 29 августа он заявил журналистам, что даст «возможность порулить и другим». Он также рассказал, что уже рассматривает несколько предложений по трудоустройству.

Источник: www.dg-yug.ru/