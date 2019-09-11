Клиенты Почты России на Кубани выбирают для отправки экспресс-отправления

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С начала этого года клиенты Почты России в Краснодарском крае отправили 127 тысяч внутрироссийских и зарубежных экспресс-отправлений EMS – это в два раза больше, чем за такой же период прошлого года. Только за август в почтовых отделениях края было принято к ускоренной отправке 29 тысяч посылок и писем EMS.

Жители Кубани оценили развитие услуги срочной доставки: курьер забирает посылку в удобном для клиента месте и доставляет адресату до двери - домой или в офис. Курьеры Почты России оснащены мобильным терминалом приема оплаты, т.е. оплату можно произвести банковской картой. Все экспресс-отправления упаковываются бесплатно и регистрируются, их доставку и вручение легко отследить с помощью трек-номера на сайте или в мобильном приложении Почты России.

Курьерская служба действует в девяти городах края: в Краснодаре, Сочи (в том числе в Адлере), Тихорецке, Тимашевске, Славянске-на-Кубани, Туапсе, Ейске, Новороссийске и Армавире. Там, где нет курьерской службы, отправить и получить экспресс-отправление можно в любом отделении Почты России. Рассчитать сроки и стоимость доставки можно на официальном сайте Почты России. Максимальный вес EMS-отправления - 31,5 кг.

«ЕМS-отправления – это самый быстрый способ доставки посылки или письма как по России, так и за границу, - отметила директор Краснодарского филиала Почты России Елена Бабак. – Мы работаем над повышением качества сервиса, удобство которого уже успели отметить для себя жители Кубани, которые ценят скорость и время».

Источник: Пресс-служба УФПС Краснодарского края - филиала ФГУП "Почта России"