Кубань заняла 5 место в РФ по сумме доходов краевого бюджета

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Краснодарский край занял 5-е место среди российских регионов по сумме дохода краевого бюджета, улучшив свой результат на две позиции по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщил вице-губернатор Игорь Галась.

Как сообщал сайт «Деловая газета.Юг», объем налоговых и неналоговых доходов, поступивших в консолидированный бюджет Краснодарского края с начала 2019 года по состоянию на 1 сентября, превысил 214 млрд рублей, что на 21,7% превышает показатель за аналогичный период минувшего года.

По словам вице-губернатора, за 7 месяцев текущего года основные базовые отрасли региональной экономики показали рост. Самый высокий рост отмечен в сфере промышленности (3,7%), сельском хозяйстве (2,5%), транспортировки и хранения (1,9%), розничной торговли (2,3%), курортной отрасли – (2,1%), в сфере общественного питания (0,8%).

Он также отметил, что основной прирост поступлений в консолидированный бюджет обеспечивают хозяйствующие субъекты ТЭК, потребительской сферы, отраслей транспорта и АПК. «Среди ключевых доходных источников, которые наиболее полно характеризуют состояние экономики – налог на прибыль, рост по которому составил 128,8%», - сказал Игорь Галась.

Вице-губернатор также подчеркнул, что согласно прогнозам, благодаря крупным разовым платежам собственные доходы краевого бюджета в 2019 году преодолеют отметку в 300 млрд рублей.

В частности, 10 сентября 2019 года в консолидированный бюджет Краснодарского края были перечислены средства в размере 15,1 млрд рублей в виде налогового платежа от сделки по продаже 29,1% акций ПАО «Магнит», которая состоялась еще в феврале 2018 года. Благодаря уплаченным бизнесменом Сергеем Галицким налогам, отмечал Галась, доходы консолидированного бюджета региона в текущем году выросли на 21,7%, или на 38 млрд рублей, достигнув отметки в 214 млрд рублей.

Источник: www.dg-yug.ru/