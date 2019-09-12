Госдума приняла закон о налоговых льготах для садоводов

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Депутаты Государственной Думы приняли в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий налоговые льготы и пониженные ставки для владельцев садов и огородов. Он распространяет на садоводов, не являющихся членами товариществ, налоговые льготы в отношении платы, которую они вносят за покупку и содержание имущества общего пользования. Также теперь взносы членов садовых и огородных некоммерческих товариществ и других НКО не будут учитываться как часть налога на прибыль.

Кроме этого, в настоящее время налоговые льготы и пониженные ставки предусмотрены лишь для жилых строений, расположенных в садах и огородах. Принятый закон включает сюда и нежилые помещения.

«Принятый в окончательном третьем чтении закон вводит понятие «садового дома», как объекта, на который будут распространены налоговые льготы. Ранее Налоговым Кодексом были закреплены льготы по налогообложению жилых строений, расположенных на садовых участках, сегодня к ним добавились нежилые садовые строения», - прокомментировала депутат Государственной Думы Светлана Бессараб.

Источник: Ольга Береговенко, пресс-секретарь