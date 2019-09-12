Новые апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября

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С 1 октября в России начнут работать новые апелляционные и кассационные суды. Соответствующее постановление принял пленум Верховного суда России.

«С 1 октября 2019 года начнут работу девять кассационных и пять апелляционных судов общей юрисдикции, в том числе кассационный и апелляционный военные суды», — говорится на сайте Верховного суда.

Отмечается, что граждане страны смогут дистанционно принять участие в рассмотрении кассационных и апелляционных жалоб.

Источник: https://russian.rt.com/