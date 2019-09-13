В поселке Сукко города-курорта Анапа проведено межведомственное совещание по вопросам состояния законности в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности

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В поселке Сукко города-курорта Анапа под председательством прокурора края Сергея Табельского состоялось межведомственное совещание, посвященное вопросам состояния законности в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности.

В совещании приняли участие первый заместитель главы администрации (губернатора) края Андрей Алексеенко, заместитель главы администрации (губернатора) края Сергей Болдин, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Владимир Синяговский, депутат Законодательного Собрания Краснодарского края Андрей Булдин, глава муниципального образования город-курорт Анапа Юрий Поляков, руководители правоохранительных органов края и города-курорта Анапа, руководители органов исполнительной власти, контролирующих органов, хозяйствующих субъектов, работники органов прокуратуры края.

Открывая совещание, прокурор края подчеркнул актуальность системного обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности Азово-Черноморского побережья, а также последствия антропогенного воздействия на реку Сукко и Черное море, наносящего в целом ущерб экологической системе, здоровью граждан и экономике региона.

В рамках совещания обсуждены вопросы самовольного строительства на территории города-курорта Анапа, работы очистных сооружений канализации Минобороны РФ в п. Сукко, качества очистки сточных вод.

Кроме того, пристальному анализу участников совещания подверглась работа администрации города-курорта Анапа по пресечению фактов незаконного строительства объектов гостиничного сектора, несанкционированного сброса сточных вод в водные объекты, обеспечению отвечающего экологическим стандартам водоотведения в границах муниципалитета.

Также участниками совещания отмечено, что еще одним немаловажным аспектом обсуждаемой проблемы стал тот факт, что город-курорт Анапа является курортом федерального значения, а река Сукко расположена в границах I и II зон горно-санитарной охраны, вследствие чего сброс сточных вод в реку запрещен в силу ч. 3 ст. 44 Водного кодекса РФ, что не позволяет внедрять современные технологии по очистке стоков.

По итогам проведенной работы приняты решения, направленные на активизацию и повышение эффективности деятельности заинтересованных служб и ведомств, а также на координацию их усилий в данных сферах.

Вопросы исполнения требований законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности находятся на постоянном контроле органов прокуратуры края.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/