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Новый глава Сочи уволил своих заместителей

Новый глава Сочи Алексей Копайгородский уволил назначенных предыдущим мэром заместителей, 13 сентября сообщает новостной портал «СочиСтрим».

Отставки начались через два дня после вступления в должность нового руководителя города. Отмечается, что в администрации Сочи сейчас работает около 30 консультантов, которые впоследствии могут составить новую команду мэра.

Напомним, 10 сентября Копайгородский был избран мэром Сочи. На следующий день он принес присягу и вступил в должность.

Эти выборы стали первыми для города, когда мэра избирали голосованием депутатов городского собрания. Всего на пост главы Сочи претендовало 18 человек.

Источник: http://u-f.ru

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Категория: Новости / Официальные новости

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