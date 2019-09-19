Депутаты планируют в четыре раза снизить плату за аренду площади под продажу региональной сельхозпродукции

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Об этом стало известно в ходе заседания профильного комитета по селу, агропромышленному комплексу и предпринимательству, который прошел сегодня, 19 сентября 2019 г., под председательством депутата Городского Собрания Сочи Ивана Савина.

По словам Ивана Савина, — «к такому мнению о снижении тарифа с 43 до 10 рублей мы вместе с коллегами-депутатами пришли после мониторинга применения аналогичного тарифа не только в городах Краснодарского края, но особенно в городах Причерноморья – Новороссийске, Геленджике, Туапсе, Анапе и др. Действующий сегодня в Сочи тариф на аренду площадей под продажу региональной сельхозпродукции в размере 43 рублей не менялся в течение последних 10 лет. В то время как соседние муниципалитеты ради привлечения свежей, что называется с полей, продукции, не только существенно снизили тариф, но и в некоторых случаях пошли на его обнуление. На фоне устойчивого снижения объемов привозной сезонной сельхозпродукции на ярмарки выходного дня, нам тоже пришла пора задуматься над вопросом снижения существующего тарифа, внимательно просчитав экономику окупаемости для содержания нашего муниципального бюджетного учреждения «Сельскохозяйственный информационно-консультационный центр города Сочи». Кроме этого, мы решили параллельно возобновить работу с главами всех 12 сельских округов о расширении географии так называемых социальных рядов, предоставляемых по решению депутатов Городского Собрания Сочи местным жителям для продажи собственной выращенной сельхозпродукции».По итогам заседания, данный вопрос был одобрен депутатами профильного комитета для внесения в проект повестки очередной сессии Городского Собрания Сочи, которая состоится 26 сентября 2019 г.

Источник: http://gazdep.ru/