Госдума в основном чтении приняла поправки, которые поддержат российских виноделов

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Соответствующий законопроект о бюджетных субсидиях и налоговых льготах для виноделов единогласно принят во втором чтении 18 сентября. Третье чтение назначено на 19 сентября.

«Законопроект даст возможность получать бюджетные субсидии и налоговые вычеты российским производителям вина и виноматериалов. Это позволит поддержать винодельческую отрасль, а потребителям — получить качественную отечественную продукцию, которая полностью, начиная с выращивания виноградной лозы, произведена в России», — прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Виноград и виноматериалы теперь станут подакцизными товарами, а виноградарям предоставят субсидии на возмещение недополученных доходов и затрат, связанных с производством (реализацией) винограда и винодельческой продукции, произведенной из винограда, в частности виноматериалов, вина и игристых вин. Данная льгота не будет распространяться на тех, кто закупает виноматериал за границей.

«Очень важно, что отрасль виноградарства и виноделия сейчас получает поддержку государства на всех этапах создания вина из российского винограда. Снижение налоговой нагрузки на бутылку вина, выращенного из отечественного винограда - это реальная инвестиция в виноградники и заводы по переработке винограда. Мы с оптимизмом смотрим в будущее и планируем реализовать наши смелые, новые, я бы даже сказал, инновационные проекты. Один из них - цифровизация сельского хозяйства и процесса переработки винограда – запущен, и на уровне государства обсуждается финансовое участие государства в этом процессе.

Современная шпалера, биологические методы защиты куста, автоматизация процесса сбора данных с виноградников, создание маточников клонов и сортов, выращивание саженцев по технологии ин-витро - мы как самая крупная компания в отрасли можем реализовать большую часть этих проектов, быть первооткрывателями, родоначальниками новых направлений и первоиспытателями новых технологий, но отрасль для этого должна быть эффективна, чтобы была возможность финансировать эти направления. Мы видим интерес государства к отрасли и отклик на наши инициативы, в связи с этим планируем рост своих компаний и российской отрасли виноградарства и виноделия», - прокомментировал исполнительный директор агрофирмы «Южная» Сергей Тарахно.

Источник: пресс-служба ООО "Кубань-Вино"