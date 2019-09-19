В почтовое обращение вышла марка, посвященная 100-летию со дня рождения Михаила Калашникова

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В почтовое обращение вышла марка, посвященная 100-летию со дня рождения конструктора Михаила Тимофеевича Калашникова.

На почтовой марке изображен портрет М.Т. Калашникова, на полях почтового блока — чертежи автоматов Калашникова.

Почтовая марка размером 50?42 мм, номиналом 100 рублей, изданная тиражом 35 тыс. экземпляров, поступит в продажу в отделения Почты России.

Михаил Тимофеевич Калашников – выдающийся конструктор стрелкового оружия, генерал-лейтенант, Герой Российской Федерации. Легендарный автомат Калашникова, разработанный им в 1947 году, отличается высокой надежностью и эффективностью. В настоящее время данная модель считается самым массовым стрелковым оружием в мире.

Источник: Пресс-служба УФПС Краснодарского края - филиала ФГУП "Почта России"