Инспекторы труда будут взыскивать долги по зарплате без суда

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Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении законопроект, согласно которому государственные инспекторы труда смогут принимать меры для принудительного исполнения работодателем обязанности по выплате работнику начисленной, но невыплаченной в рамках трудового договора зарплаты. Данная инициатива поможет создать дополнительные гарантии выплаты задолженности по зарплате сотрудникам.

Согласно законопроекту, инспектор труда сможет привлекать судебных приставов для взыскания задолженности с работодателя, если после предписания трудовой инспекции вовремя не погасит долг перед сотрудником, при этом решения суда для этого не понадобится.

«Работодателю будет предоставлен 10-дневный срок для обжалования решения инспекции по труду. По истечении этого времени, если долг перед работником не погашен, предписание инспектора по труду будет направляться в службу судебных приставов для исполнения. Законопроект не просто упрощает систему выплаты долгов работодателем перед работниками - долги будут списываться непосредственно со счетов организации, но и максимально сокращает сроки погашения задолженности за счёт исключения периода, ранее необходимого для проведения судебного разбирательства. У трудящегося, не получившего заработанные деньги, каждый день просрочки вызывает огромные финансовые трудности и это справедливо, упростить для граждан получение долгов по зарплате без дополнительных судебных тяжб », - прокомментировала депутат Государственной Думы Светлана Бессараб.

Источник: Ольга Береговенко, пресс-секретарь