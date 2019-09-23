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Россия ратифицировала Парижское соглашение по климату
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подписал постановление о принятии Парижского соглашения по климату, сообщает агентство «Прайм».
На совещании с вице-премьерами Медведев заявил, что экономика должна быть нацелена на выполнение соответствующих требований Парижского соглашения. Он отметил, что необходимо развивать низкоуглеродную и зеленую экономику.
По словам, вице-премьера Алексея Гордеева, документ, регулирующий выбросы парниковых газов, будет принят в течение года.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что президент России Владимир Путин принял решение ратифицировать Парижское соглашение по климату.
Источник: www.gazeta.ru/
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