/Официальные новости/

Россия ратифицировала Парижское соглашение по климату

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подписал постановление о принятии Парижского соглашения по климату, сообщает агентство «Прайм».

На совещании с вице-премьерами Медведев заявил, что экономика должна быть нацелена на выполнение соответствующих требований Парижского соглашения. Он отметил, что необходимо развивать низкоуглеродную и зеленую экономику.

По словам, вице-премьера Алексея Гордеева, документ, регулирующий выбросы парниковых газов, будет принят в течение года.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что президент России Владимир Путин принял решение ратифицировать Парижское соглашение по климату.

Источник: www.gazeta.ru/

Просмотров: 101 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Официальные новости

Добавить комментарий

Последние новости

«Точки роста» откроются в сельских школах Московской области

Медведев уволил замглавы Минобрнауки

«Уважая себя – уважай других»

Пять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Краснодаре

В Краснодаре на месяц частично ограничат движение на улице Бородинской

"Голосуй за депутата"

Уникальный проект для активных читателей!
Вы голосуете и формируете рейтинг депутатов местного самоуправления. Рейтинг покажет сколько активных сторонников имеет народный избраниник. Выбирайте город или район и голосуйте!