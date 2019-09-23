Шпиона Смоленкова объявили в розыск

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Бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, объявили в розыск как пропавшего без вести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министерства внутренних дел.

В ведомстве прямо не ответили, ведется ли розыск шпиона по линии Интерпола. «Согласно действующему законодательству, имеющаяся в распоряжении НЦБ Интерпола МВД России информация о фигуранте может быть предана гласности только с разрешения инициатора розыска», — заявили в МВД. Кто именно стал инициатором объявления Смоленкова в розыск, в ведомстве также не уточнили.

Ранее сообщалось, что чиновники, допустившие выезд Смоленкова из России в Черногорию в 2017 году, понесли дисциплинарное наказание. Действия должностных лиц, которые допустили «ослабление контроля», назвали безответственными, некоторых из них уволили.

9 сентября стало известно, что США вывезли из России своего информатора, который был уволен с должности в администрации президента. Позднее появилась информация, что речь идет об Олеге Смоленкове. Утверждалось, что он имел доступ к «чувствительной информации», но это не подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Информатора вывезли после встречи президента США Дональда Трампа с главой российского МИД Сергеем Лавровым из опасений, что американский лидер может случайно раскрыть шпиона.

Источник: https://lenta.ru/