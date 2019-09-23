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Из "Единой России" исключили бывшего чиновника и экс-директора СГЭТ

Сегодня на заседании президиума регионального политсовета "Единой России" из партии исключили трех человек.

Ее покинули бывший гендиректор "Саргорэлектротранса" Константина Касьянова, осужденный за злоупотребление должностными полномочиями, бывший глава управления Росприроднадзора Андрея Андрющенко, признанный виновным в получении взятки в виде двух пополняемых топливных карт, а также бывшая председатель участковой избирательной комиссии в Озинском районе Айгуль Кенжебаева, которая была привлечена к ответственности за организацию незаконной миграции.  "Тому, кто своими действиями или бездействием дискредитирует "Единую Россию", не по пути с нами", - заявил секретарь регионального отделения партии Николай Панков.

Источник: https://news.sarbc.ru/

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Категория: Новости / Официальные новости

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