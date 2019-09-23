Медведев уволил замглавы Минобрнауки

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев своим распоряжением освободил Дениса Солодовникова от должности замглавы Минобрнауки. Документ опубликован пресс-службой правительства.

«Освободить Солодовникова Дениса Анатольевича от должности заместителя Министра науки и высшего образования Российской Федерации в связи с переходом на другую работу», — говорится в тексте распоряжения.

Солодовников занимал должность замглавы Миннауки с конца декабря 2018 года. До этого в 2016-18 годах был замглавы Росимущества. Курировал Управление информационных технологий, Управление кадров и обеспечения деятельности, Управление реестра федерального имущества, Управления по контролю за деятельностью территориальных органов, Управление по земельным отношениям, отвечал за деятельность подведомственного ФГБУ «Федеральный медицинский центр».

Источник: пресс-служба правительства