Эксперты ОНФ раскритиковали администрацию Краснодара за срыв краткосрочной программы капитального ремонта

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В региональном отделении Общероссийского народного фронта в Краснодарском крае по инициативе члена Центрального штаба ОНФ, депутата Госдумы Натальи Костенко и координатора Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ в Краснодарском крае Дмитрия Ковтуненко прошло заседание круглого стола в рамках тематической площадки «Жилье и городская среда» на тему реализации программы капитального ремонта МКД на территории Краснодарского края и в МО город Краснодар.

Для обсуждения этого вопроса были приглашены представители краевых министерств ТЭК и ЖКХ, департамента городского хозяйства, организаций капитального ремонта, управляющих компаний в Краснодаре, муниципальных образований.

Как было отмечено, сегодня главная проблема в реализации программы капитального ремонта в крае – это значительное отставание Краснодара. Прошлый год город вообще завершил с нулевыми показателями, а краткосрочная программа 2019 года пока выполнена всего на 32 процента, что тянет назад весь Краснодарский край.

Вместе с Краснодаром в аутсайдерах оказались Ейский район и Славянск-на-Кубани, однако там масштабы «трагедии» меньше, так как количество многоквартирных домов, по которым идет задержка, гораздо скромнее. К примеру, в Ейске всего 38, тогда как в Краснодаре – более 150.

В Краснодаре остро стоит проблема замены лифтов, и все жалобы от граждан связаны, в основном, с этим. По словам представителя «Горжилхоза», который является уполномоченным органом администрации города в части капремонта МКД, невыполнение краткосрочного плана капитального ремонта за 2018 год связано с тем, что подрядная организация «Щербиновский лифтостроительный завод» не выполнила свои обязательства в установленный контрактом срок. В результате на сегодняшний день в эксплуатацию введены лишь 87 лифтов их 125, предусмотренных к замене. Кроме того, срыв прошлогодней программы «Горжилхоз» объясняет «ненадлежаще подготовленной проектной организацией ООО «СантехЛидер» документации, что привело к расторжению договоров с подрядными организациями из-за несоответствия объемов работ».

Кстати, Краснодар – единственный город в крае, помимо Сочи, в котором функции технического заказчика по капремонту остались за администрацией МО. Как отметили эксперты ОНФ, она с этими обязанностями справляется плохо. И дело не только в неумении выстроить работу с подрядчиками. Практически нет взаимодействия с собственниками домов, подлежащих капремонту. Им не разъясняется, почему возникли проблемы, как и когда предполагается их решить. Это приводит к недовольству людей действиями власти и разочаровании их в государственной программе капитального ремонта.

«К информированию граждан по состоянию работ в их домах должны подключиться службы, которые отвечают за выполнение капитального ремонта. Уточню, что взаимодействие с жильцами полностью отсутствует. Процедура согласования документации с собственниками выстроена крайне плохо, сметы зачастую не соответствуют реальным объемам. Функции контроля не осуществляются, не принимаются меры в отношении проблемных домов», - обратил внимание Дмитрий Ковтуненко.

«С 2016 года ОНФ при активном участии администрации края удалось выстроить работу Фонда капитального ремонта. По сравнению даже с прошлым годом мы серьезно продвинулись в общероссийском рейтинге: наш Фонд капремонта тогда находился на 68 строчке, то есть, в хвосте списка, а сейчас находится на 38 месте. Это, конечно, хороший результат, и я, как депутат Государственной Думы, который регулярно встречается с избирателями, замечаю, что жалоб граждан в отношении капительного ремонта МКД стало гораздо меньше. Что нельзя сказать о Краснодаре, который по большому счету всем должен подавать пример. Поэтому сейчас мы попытаемся найти пути решения и выработать тактику повышения исполнительской дисциплины В Краснодаре и других муниципалитетах, которые запаздывают с выполнением работ по капремонту. Наша задача: чтобы в будущем году Краснодарский край вошел в десятку лидеров по исполнению программы капитального ремонта», - отметила Наталья Костенко.

До конца года Министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края должно проконтролировать работу по незавершенным объектам. Подведение итогов по результатам выполнения программы капитального ремонта в многоквартирных домах Краснодара пройдет на заседание круглого стола в декабре.

Источник: Светлана Дубовцева, помощник депутата Госдумы РФ