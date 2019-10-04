Выполнение наказов избирателей - обязанность депутата

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Владимир Синяговский продолжает курировать вопрос проведения природного газа на северных территориях Туапсинского района.

Газификация северных территорий района является темой номер один в работе районной администрации.

Как подчеркивает депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский: “Тема проведения природного газа в северные поселения очень важная, но в то же время сложная. Данная ситуация обусловлена большой отдаленностью населенных пунктов северной части района, сложным рельефом, а также отсутствием до недавнего времени источника газификации Вельяминовского, Георгиевского, Шаумянского и Октябрьского сельских поселений."

В 2018 году введена в эксплуатацию газораспределительная станция «Север», от которой, согласно схеме газификации, должны газифицироваться северные поселения Туапсинского района. Схема газификации предусматривает строительство газопровода высокого давления от ГРС «Север» до самых отдаленных населенных пунктов района, от которого появится возможность развития распределительных сетей среднего и низкого давления. Первым этапом было намечено строительство газопровода протяженностью 25 километров до Кривенковской и Георгиевского. Однако из-за того, что северные поселения относятся к дотационным, реализация такого масштабного проекта в рамках долгосрочной целевой краевой программе «Газификация Краснодарского края» не представляется возможной. Администрацией района было направлено обращение в администрацию края о включении в программу газификации 2020 года строительства первого этапа газопровода высокого давления за счет собственных средств.

На сегодняшний день администрация Туапсинского района подготовила полный пакет документов, включающий схему строительства газопровода, начальные и конечные точки его прохождения. В свою очередь Владимир Синяговский провел встречу с депутатами Законодательного Собрания Краснодарского края Иваном Тутушкиным и Владимиром Чепелем. По итогам встречи был разработан алгоритм решения вопроса: строительство газопровода разделить на этапы, а так же на финальной стадии использовать емкости для хранения газа – газгольдеры.