Адам Джарим: За эти 95 лет мы многому научились: жить в мире и согласии...

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В рамках региональной недели депутат Государственной Думы РФ принял участие в торжествах по случаю 95-летия образования Северского района.

В честь 95-летия образования Севесркого района в рамках фестиваля национальных культур «Венок Дружбы», специально для жителей и гостей муниципалитета открылись национальные подворья, где представители диаспор встречали гостей песнями, танцами и угощали традиционными блюдами национальной кухни.

Глава района Адам Джарим вместе с почетными гостями посетил все подворья. Там они познакомились с традициями и обычаями разных народов, проживающих на территории Северского района.

Греция и Айзербайджан, Молдавия и Беларусь, Адыгея и Армения — это лишь малая часть того многообразия национальных красок, которыми богат Северский район. Глава района поблагодарил всех за участие и сердечно поздравил с собравшихся с праздником.

Специально для зрителей и гостей на сцене выступали вокальные и хореографические коллективы — участники фестиваля. Кульминацией праздника стало выступление государственного академического Кубанского Казачьего Хора и государственного ансамбля республики Адыгея «Исламей».

Завершился праздник молодежной дискотекой от Радио Jam.

Источник: https://sevadm.ru/news/all_news/obshestvo/45506/