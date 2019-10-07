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Активисты ОНФ проверят сайты муниципальных образований Краснодарского края

Активисты Общероссийского народного фронта Краснодарского края проведут мониторинг интернет-сайтов органов власти на соответствие требованиям федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

Общественники проверят информацию, размещенную на официальных интернет сайтах, на доступность и достоверность. 

«Активисты хотят убедиться в соответствии контента официальных сайтов органов местного самоуправления Краснодарского края требованиям законодательства. Проверке будет подлежать актуальность и подлинность размещённой общей информации, наименование, структура органа власти, его почтовый и электронные адреса, номера контактных телефонов справочных служб и специалистов, информация о функциях и полномочиях структурных подразделений и их руководителей. Каждый гражданин должен иметь возможность найти всю необходимую и достаточную информацию об органе местного самоуправления на официальном сайте и иметь возможность получить обратную связь по интересующим вопросам», - прокомментировала член РШ ОНФ Краснодарского края, депутат Государственной Думы Светлана Бессараб. 

Источник: Ольга Береговенко, пресс-секретарь

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Категория: Новости / Официальные новости

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