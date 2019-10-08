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Владимир Синягоский: В Краснодарском крае хочется жить...

Депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский поздравил своих земляков с праздником.

"Дорогие земляки! Поздравляю вас с памятным праздником, сегодня весь Краснодарский край вспоминает день, когда наши деды и прадеды освободили Кубань от немецко-фашистских захватчиков. Именно в этот день в далеком 1943 году враг был сломлен окончательно, и эта победа поставила долгожданная точку в кровопролитной битве за Кавказ.
В наше время, выполняя свой долг перед земляками - защитниками, мы продолжаем идти вперёд, делая краше нашу Кубанскую землю. Общими усилиями нам с вами многого удалось достичь - в Краснодарском крае хочется жить, растить детей и внуков, в наш благодатный край едут со всех уголков России!
Пусть же небо над нашей Родиной всегда будет мирным! Крепкого здоровья, оптимизма и благополучия всем жителям и гостям Кубани! Мира и добра!
Депутат Государственной Думы РФ Владимир Синяговский."
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Категория: Новости / Официальные новости

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