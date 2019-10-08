Владимир Синягоский: В Краснодарском крае хочется жить...

/Официальные новости/

Депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский поздравил своих земляков с праздником.

"Дорогие земляки! Поздравляю вас с памятным праздником, сегодня весь Краснодарский край вспоминает день, когда наши деды и прадеды освободили Кубань от немецко-фашистских захватчиков. Именно в этот день в далеком 1943 году враг был сломлен окончательно, и эта победа поставила долгожданная точку в кровопролитной битве за Кавказ.

В наше время, выполняя свой долг перед земляками - защитниками, мы продолжаем идти вперёд, делая краше нашу Кубанскую землю. Общими усилиями нам с вами многого удалось достичь - в Краснодарском крае хочется жить, растить детей и внуков, в наш благодатный край едут со всех уголков России!

Пусть же небо над нашей Родиной всегда будет мирным! Крепкого здоровья, оптимизма и благополучия всем жителям и гостям Кубани! Мира и добра!

Депутат Государственной Думы РФ Владимир Синяговский."