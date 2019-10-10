Эрдоган заявил о ликвидации «109 террористов» с начала операции в САР

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Турецкая армия с момента начала операции «Родник мира» в Сирии ликвидировала «109 террористов», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Вчера начали операцию. Сначала артиллерия, потом авиация, поздно вечером вошли наземные части. На данный момент 109 террористов убито, есть много раненых и сдавшихся. Там начали чёрную пропаганду против Турции — якобы она бомбит мирных жителей», — цитирует его РИА Новости.

Эрдоган добавил, что Турция оповещает общественность о каждом своём шаге.

9 октября Анкара объявила о начале наземной части военной операции «Родник мира» на северо-востоке Сирии.

Как отметил госсекретарь США Майк Помпео, Вашингтон не давал Анкаре зелёный свет на то, чтобы атаковать курдов в Сирии, несмотря на решение вывести войска с севера страны в связи с турецкой военной операцией.

Вице-президент Турции Фуат Октай сообщил, что военная операция в Сирии продвигается в соответствии с намеченными планами.

Источник: https://russian.rt.com/world/news/675814-turciya-operaciya-siriya?utm_source=browser&utm_medium=push_notifications&utm_campaign=push_notifications