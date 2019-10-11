МВД предупреждает...

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Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции управления МВД России по городу Новороссийску информируют, что в настоящее время на территории Новороссийска зарегистрирован ряд преступлений, связанных с изготовлением, подделкой и сбытом поддельных (фальшивых) денежных знаков.

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ФАЛЬШИВЫХ ДЕНЕГ:

- банкнота изготовлена на простой бумаге, которая люминесцирует (светится; при попадании на нее ультрафиолетовых лучей в отличие от банковской бумаги, также при намокании легко разрушается (рвется, расползается);

- у фальшивой банкноты отсутствует характерный хруст бумаги;

- обычно при намокании фальшивой купюры краска смывается;

- у фальшивых купюр отсутствуют водяные знаки, а если и присутствуют, то нечеткие;

- цветные волокна при внимательном рассмотрении изображены в виде линий, состоящих из множества точек;

- изображение мелких элементов (микротекста) нечеткое с искажением, цвета менее насыщенные, чем на подлинных;

- отсутствие «объемности» подписей на фальшивых банкнотах, которая на стандартных банкнотах достигается высокотехнологическим типографическим способом;

Особое внимание обратить на денежные купюры достоинством 1000 рублей с серийными номерами:

ьН 37028... тЛ 57022... оП 91025...

аМ 24024…

Практика показывает, что действия фальшивомонетчиков сводятся к элементарному размену поддельной купюры. Например, лицо просит у Вас разменять купюру на более мелкие деньги, приобретает недорогой товар и при этом расплачивается купюрой большого номинала; предлагает приобрести у него иностранную валюту, либо рассчитывается ею, ссылаясь на отсутствие российских рублей и т.д.

Не отказываясь от приема банкноты, повремените с осуществлением сделки купли – продажи, оказанием услуг. Не возвращайте такую банкноту покупателю, клиенту. Под благовидным предлогом задержите уход сбытчика (имитация срочной необходимости выйти, отсутствия сдачи и т.п.) и в это время вызовите полицию; по возможности, обеспечьте наблюдение за ним с помощью коллег по работе (желательно иметь договоренность среди членов коллектива об условных знаках поведения в случаи подозрения на сбыт фальшивок).

Обязательно запомните сбытчика поддельной банкноты, личность и приметы его возможных соучастников, направление, куда они убыли, номера и марки машин, используемых ими.

Старайтесь не нанести повреждений денежному знаку и не уничтожить возможные следы пальцев преступника.

Если к Вам попала фальшивая денежная купюра или монета, не поддавайтесь весьма сомнительному желанию любыми путями избавиться от нее, например, сбыть кому-нибудь другому. Так Вы автоматически из потерпевшего превращаетесь в преступника – сбытчика поддельных денежных знаков. Следовательно, Вас могут задержать и предъявить обвинение по ст. 186 УК РФ (Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).

Убедительная просьба к гражданам быть более внимательными и бдительными при проведении операций с наличными денежными средствами. Индивидуальным предпринимателям и организациям, которые ежедневно осуществляют прием денежных средств, рекомендуем устанавливать видеонаблюдение и использовать детекторы валют.

Если вы обладаете какой-либо информацией об изготовителях или сбытчиках фальшивых купюр, просим сообщить по телефону дежурной части Управления МВД России по г. Новороссийску: -02; 26 -73-00.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску