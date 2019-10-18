Новый закон о виноградарстве и виноделии в России может быть рассмотрен до конца года

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В малом зале Государственной Думы собрались депутаты, представители регионов и бизнеса, чтобы обсудить вопрос создания отрасли виноградарства и виноделия. В работе совещания принял участие губернатор Краснодарского края Веньямин Кондратьев, а также депутат Государственной Думы от Краснодарского края Владимир Синяговский.

Открыл совещание спикер нижнего парламента Вячеслав Володин, который отметил, что крайне важно как можно скорее принять базовый закон по виноградарству.

«Речь идет о развитии нашей экономики, и самое главное, речь пойдет фактически о создании новой отрасли — виноградарства и виноделия», — заявил Председатель ГД. Он поставил задачу рассмотреть и принять соответствующий законопроект до конца года.

Глава законодательного органа России напомнил, что ряд решений в этой отрасли уже был принят Госдумой: была снижена ставка налога на добавленную стоимость с 20 до 10% в отношении производителей винограда.

«Мы буквально недавно приняли закон, который позволяет субсидировать виноградарство, решение, которое создает льготы для производителей отечественного вина, причем существенные льготы, защищая отечественные бренды», — добавил он.

«Сегодня мы подошли к обсуждению закона о виноградарстве и виноделии. Это базовый закон, и если мы сможем принять его до конца года, то мы сможем с уверенностью говорить, что следующий год будет годом начала создания отрасли виноградарства и виноделия, а это значит новые рабочие места, доходы в бюджет наших регионов», — подчеркнул Председатель Государственной Думы.

Вячеслав Володин рассказал, что на обсуждении присутствуют представители регионов, в частности Краснодарского края, Севастополя, и руководители предприятий, по производству отечественных вин.

«Учитывая, что у нас природно-климатические условия позволяют выращивать свой виноград, значит, мы можем решить проблему обеспечения жителей своим качественным продуктом», — заявил Председатель ГД.

В свою очередь губернатор Краснодарского края Веньямин Кондратьев выступил с предложениями по повышению эффективности нового закона. Он подчеркнул, что отрасль виноградарства сегодня активно формируется и набирает обороты. Тем не менее, объемы сбора янтарной ягоды за последние несколько лет остаются примерно на одном уровне. При этом объемы розлива вина растут. Значит, производители используют виноматериал.

«Необходимо законодательно закрепить право называть российскими винами только те, что производятся из выращенного в стране винограда. Наш край сам выращивает виноград и производит из него вино. Это трудоемкий процесс, и важно, чтобы наши виноделы по-настоящему ощущали поддержку государства», – акцентировал губернатор.

Кроме того, губернатор предложил при рассмотрении закона особое внимание стоит уделить сохранению виноградопригодных земель.

“Сегодня это просто земли сельхозназначения, они никак не защищены. А эта земля по-настоящему бесценна. Нам нужны правовые основания, чтобы статус виноградопригодных земель был закреплен в законе. Это позволит их использовать только по целевому назначению”, – резюмировал глава региона.

Депутат ГД от фракции ЕДИНАЯ РОССИЯ Владимир Синяговский считает, что базовый закон по виноградарству и виноделию безусловно нужен.

«Более ста лет тому назад Князь Лев Голицын заложил основу российскому виноградарству и стал его развивать. В 1900 году на Всемирной Парижской выставке российские вина, благодаря князю Голицыну сумели составить серьезную конкуренцию лучшим образцам вин Франции. А у нас до сих пор нет базового закона, который позволит защитить виноделов и виноградарей. Сегодня в стране собирается винограда на 30—40% меньше, чем производится вина. Мы должны во главу угла поставить качественное производство вина и развивать виноградарство. Для этого у нас есть все условия. Мы должны помнить, что виноделие и виноградарство – это социально значимая отрасль, которая дает рекордное количество рабочих мест в сельском хозяйстве в расчете на гектар. В ряде российских регионов виноградарство является важнейшей отраслью экономики: в Крыму, Дагестане, Ставропольском и Краснодарском краях, Ростовской области. Сегодня в российском виноделии занято более 86 тыс. человек, а каждый гектар дает в бюджеты и внебюджетные фонды более 12 млн. рублей в год», — заявил он.

По мнению парламентария, принятие этого закона позволит сформировать единый комплексный подход к правовому регулированию оборота винограда, вина и винодельческой продукции и устранит пробелы в правовых нормах, которые в настоящее время регулируют эту молодую отрасль.

Источник: http://gosnovosti.com/2019/10/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5-%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B5/