Василий Збутевич: Банки будут конкурировать за клиента с помощью эмоций и впечатлений, а не бонусов...

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Ведущие участники российского банковского рынка обсудили реалии и перспективы развития направления программ лояльности. В дискуссии, организованной Frank RG в рамках церемонии Frank Banking Reward Award 2019, приняли участие эксперты Почта Банка, ВТБ, Сбербанка, Альфа-Банка, Яндекса, Билайна и других компаний, развивающих reward-программы.

Аналитики Frank RG оценили объем рынка программ лояльности: более трети всех активных карт сейчас составляют карты с reward-программами (60 млн штук). Вознаграждения по ним в 2018 году достигли показателя в 88 млрд рублей.

«Определяющими тенденциями дальнейшего развития reward-программ станут персонализация предложений и насыщение их новыми механиками и способами мотивации клиентов, - отметил руководитель службы банковских карт и партнерских программ Почта Банка Василий Збутевич, выступая на открытой дискуссии. - И здесь особую роль приобретают игровые механики, с помощью которых устанавливается эмоциональная связь с клиентами. Это актуально и для поколения центениалы, уже формирующих завтрашний спрос на банковские продукты».

Эксперты обсудили наиболее свежие и интересные решения в области reward-программ. Речь шла об уникальной для рынка геймифицированной программе «Шанс» Почта Банка, интегрированной в мобильное приложение Почта Банк Онлайн. «Вы нас удивляете своими интересными решениями! Меня впечатлила программа «Шанс», где банк предлагает клиенту угадать кешбэк от 2 до 12% на отдельную покупку и бросить кости», - поделился генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов.

Программа разработана банком специально для токенизированных операций и покупок в интернете и позволяет получать кешбэк до 12% с каждой покупки. По словам Василия Збутевича, программа направлена на развитие платежного поведения и более плотную интеграцию клиента в эко-систему банка. Эффективность игровой механики уже подтверждается цифрами: частота использования продуктов банка, участвующих в программе «Шанс», выросла в несколько раз.

Участники дискуссии пришли к заключению, что рынок финансовых reward-программ будет перестраиваться и уходить от «гонки кешбэков» в сторону сервисных мотиваций. «Мы все будем работать над тем, чтоб поощрить клиента не монетарным способом, а на уровне его эмоций и впечатлений», - подчеркнул эксперт Почта Банка.

Почта Банк - универсальный розничный банк, созданный группой ВТБ и Почтой России в 2016 году. Банк ВТБ и Почта России владеют по 49,999988% акций банка, еще две акции принадлежат президенту-председателю правления Почта Банка Д.В. Руденко. Банк развивает региональную сеть на базе отделений Почты России. По итогам первого полугодия 2019 года открыто более 19 тыс. точек обслуживания банка в 83 регионах РФ, а клиентская база достигла 11,6 млн человек.

В почтовых отделениях банк представлен в формате окон продаж с сотрудником банка или с сотрудником Почты России. Почта Банк работает без кассовых узлов, все операции клиенты совершают с помощью банкоматов с функцией замкнутого оборота наличных средств. Почта Банк является единственным банком в России, банкоматная сеть которого (более 4800 машин) полностью состоит из таких устройств.

Источник: пресс-служба Почта Банка