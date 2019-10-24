Военная полиция России провела патрулирование по новому маршруту в САР

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Российская военная полиция осуществила патрулирование по новому маршруту вдоль сирийско-турецкой границы, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

«24 октября сего года колонна российской военной полиции осуществила патрулирование по новому маршруту вдоль сирийско-турецкой границы», — говорится в сообщении.

Протяжённость пройденного колонной маршрута от сирийского Камышлы на севере до Абуды составила более 60 км.

Уточняется, что военные помогают обеспечить безопасность населения и поддержать правопорядок, а также способствуют выводу «подразделений курдских отрядов самообороны (КОС) и их вооружения на 30 километров» от границы.

Патрулирование районов было начато в соответствии с подписанным в Сочи 22 октября меморандумом о взаимопонимании между российской и турецкой сторонами.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил главнокомандующему Сирийскими демократическими силами Мазлумому Абдо о планах по расширению маршрутов патрулирования и увеличению числа подразделений российской военной полиции в районе сирийско-турецкой границы.

23 октября Минобороны представило инфографику с основными положениями меморандума о взаимопонимании между Россией и Турцией по Сирии.

Источник: https://russian.rt.com/world/news/680478-patrulirovanie-rossiya-siriya