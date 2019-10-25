Новороссийские таможенники выявили более 12 тонн санкционного миндаля из Испании

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Должностные лица Новороссийской таможни в ходе проведения таможенного досмотра товара, заявленного при декларировании как «миндаль бланшированный» производства Испании весом 12 288 кг, а также по результатам проведенной таможенной экспертизы, выявили факт указания участником внешнеэкономической деятельности неверного кода товара в соответствии с ТНВЭД ЕАЭС.

Участник ВЭД заявил при декларировании код товара в соответствии с ТНВЭД ЕАЭС как миндаль, подвергнутый термической обработке, то есть как продукт переработки, готовый к употреблению в пищу. Нами были отобраны образцы товара для проведения экспертных исследований, которые показали, что фактически товар является сырыми орехами (очищенный миндаль), которые не подвергались термической обработке, - прокомментировал исполняющий обязанности начальника таможенного поста Игорь Проценко. - Такой миндаль классифицируется в иной товарной подсубпозициии ТНВЭД ЕАЭС, и в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 07.08.2014 N 778 «О мерах по реализации указов Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. N 560, от 24 июня 2015 г. N 320, от 29 июня 2016 г. N 305, от 30 июня 2017 г. N 293, от 12 июля 2018 г. N 420 и от 24 июня 2019 г. N 293» попадает в Перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, запрещенного к ввозу на территорию Российской Федерации.

Новороссийской таможней было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 16.2 КоАП России в отношении участника внешнеэкономической деятельности, который заявил недостоверные сведения о товаре, - прокомментировала расследовавшая данное правонарушение уполномоченный отдела административных расследований Новороссийской таможни майор таможенной службы Анна Туркоман. – В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 31.07.2015 г. № 774 запрещенная к ввозу продукция подлежит незамедлительному изъятию и уничтожению. На основании принятого Новороссийским юго-восточным таможенным постом решения, санкционный товар был изъят и уничтожен.

Источник: Пресс-секретарь Новороссийской таможни Инна Кирчева