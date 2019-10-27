Новый поворот в судьбе проблемных строительных объектов Новороссийска

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23 октября глава администрации города Новороссийска Игорь Дяченко вместе с прокурором города Игорем Стуконогом провели очередное заседание по вопросам завершения строительства наших городских проблемных долгостроев. Об этом глава города написал в соцсетях.

"Вместе с руководителями профильных структурных подразделений и АНО «Центр помощи участникам долевого строительства города Новороссийска» обсудили, как продвигаются строительно-монтажные работы четвертой и пятой блок-секций ЖК «Одиссей», ЖК «Суворовский» и второго корпуса ЖК «Суджук-Кале». Сейчас ведем подготовку экспертных заключений и технической документации для получения краевой субсидии на завершение строительства 2-й, 3-й и 4-й секций ЖК «Посейдон-1». Вопрос завершения строительства ЖК «Посейдон-2» также не оставляем без внимания – компания-инвестор продолжает работу с документацией объекта и подготовку проекта его достройки.

В связи с тем, что 21 октября Арбитражный суд Краснодарского края признал несостоятельным (банкротом) ООО «Кубаньжилстрой», решено сегодня провести встречу с представителями инициативных групп дольщиков каждого «проблемного» объекта. Людям необходимо понимать, что и как будет происходить с их недостроенными домами в рамках объявленного конкурсного производства.