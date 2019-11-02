Владимир Синяговский: Мы всегда должны помнить, что судьба нашей Родины напрямую зависит от каждого из нас...
На встречи с активом территориального самоуправления в городе-герое Новороссийске депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский поздравил своих земляков с государственным праздником - Днем народного единства.
"Уважаемые жители Кубани, дорогие земляки! - обратился к собравшимся депутат, - Тепло и сердечно поздравляю вас с Днем народного единства! Мы живем в великой стране – России, и наша сила — в единстве, солидарности и сплоченности народа. Этот важнейший государственный праздник напоминает о судьбоносных вехах в истории нашего Отечества. В этот день более четырехсот лет назад люди разных сословий и национальностей освободили Москву от польских интервентов и отстояли Отечество. Мы всегда должны помнить, что судьба нашей Родины напрямую зависит от каждого из нас, от нашего добросовестного труда, от ответственной гражданской позиции."
Затем состоялся праздничный концерт художественной самодеятельности.
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