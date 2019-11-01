На Кубани морозы до минус 6...

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Прогноз погоды, представленный Краснодарским ЦГМС филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на ближайшие сутки 1 ноября 2019 года:

по Краснодарскому краю: местами в южной половине края осадки в виде дождя, мокрого снега, снега; в предгорных и горных районах местами налипание мокрого снега. Ночью и утром в отдельных районах туман, слабый гололед. Ветер северный, северо-восточный 4-9 м/с, днем местами порывы 12-17 м/с.

Температура воздуха ночью +1…-4°, при прояснении до -6°, днем +3…+8°.

На Черноморском побережье: ночью и утром местами небольшие осадки. Ветер северо-восточный 12-14 м/с, порывы до 15-17 м/с, на участке Анапа-Геленджик местами до 20-23 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5°, по югу до +8°, в горных районах до -2°, днем +5…+10°, по югу до +13°.

По Краснодару: без осадков. Ночью и утром в низинах и у водоемов туман. Ветер северный, северо-восточный 4-9 м/с, днем до 13 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3°, днем +4…+6°.

Источник: МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Новороссийска"