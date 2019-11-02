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Иван Имгрунт избран главой администрации Ялты. Данное решение было принято местными депутатами сегодня, 1 ноября, в ходе очередной сессии городского совета.

За кандидатуру Имгрунта проголосовало 24 народных избранника.

Второй претендент на должность главы администрации города руководитель Форосского территориального органа Василий Стецив ожидаемо получил немногочисленную поддержку в виде одного голоса.

Перед тем как состоялось голосование выступил заместитель председателя Совета министров Республики Крым Дмитрий Полонский. В частности он отметил, что выборы главы города важны не только для Ялты, но и для всего Крыма.

«Хотелось бы, чтобы Ялта была комфортным, благоустроенным городом и для местных жителей, и для туристов. Хотелось бы, чтобы Ялта процветала. И безусловно, для этого должна быть политическая стабильность», — сказал он, обращаясь к депутатам.

Дмитрий Полонский также заметил, что депутатов Ялтинского городского совета избрали на пять лет, и выразил надежду, что сегодня главу администрации Ялты также изберут на такой же период времени.

Напомним, после досрочной отставки Алексея Челпанова с поста главы администрации Ялты, его обязанности с 3 октября временно возложили на Ивана Имгрунта, который на тот момент уже занимал пост первого зама градоначальника.

Как сообщалось, Иван Иванович Имгрунт более 17 лет руководил Белореченским районом Краснодарского Края, с 2000 года.

Как отмечал сайт Югополис, свое решение не баллотироваться на очередной срок, Иван Имгрунт объяснил тем, что политика президента РФ и губернатора Краснодарского края направлена на омоложение кадрового состава руководящих органов.

В марте 2017 года на Имгрунта было заведено уголовное дело. Согласно информации краснодарских СМИ, его подозревали в незаконном распоряжении участком леса. В марте 2019 года руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю Вадим Бугаенко заявил, что расследование прекращено, а сам Иван Имгрунт полностью реабилитирован.

Стоит отметить, что на сессии Ялтинского городского совета присутствовал член комитета Государственной думы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Вновь изранного главу администрации Ялты поздравил депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский.

Источник: http://materik.ru/rubric/detail.php?ID=91796