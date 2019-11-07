За неисполнение законных требований прокурора заместитель главы администрации г. Новороссийска привлечен к административной ответственности

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Ранее прокуратурой города Новороссийска проведена проверка по обращению М., указавшей о неправомерных действиях юриста, обратившегося в суд от имени администрации города.

Установлено, что в структуре администрации города Новороссийска имеется правовое управление численностью 11 юристов и юридический отдел управления имущественных и земельных отношений, состоящий из 5 человек, представляющие интересы муниципального образования, в том числе и в судебных инстанциях. Несмотря на это, без проведения конкурсных процедур между администрацией города и жителем города, занимающимся юридической практикой, в 2019 году заключено соглашение об оказании юридической помощи, последнему от имени муниципального образования выдана доверенность.

В то же время, согласно толкованию норм права, представительство публичных образований возможно в силу «специального поручения», что должно быть основано на соответствующем нормативном акте. Такой нормативно-правой акт администрацией города не издавался. Кроме того, иски, подготовленные данным лицом, об истребовании муниципального имущества из незаконного владения, подписаны не главой города, а самим юристом, который в дальнейшем в ряде случаев самостоятельно заключал мировые соглашения с ответчиками. Деятельность такого юриста, не являющегося муниципальным служащим и не несущим ответственности в соответствии с требованиями Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», создает предпосылки для возможных коррупционных проявлений.

По данному факту прокурором города главе г. Новороссийска внесено представление, которое рассмотрено, однако в удовлетворении требований прокурора отказано.

В связи с неисполнением законных требований прокурора в отношении заместителя главы администрации города, давшего ответ, возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ (неисполнение законных требований прокурора), по результатам рассмотрения которого чиновник привлечен к административной ответственности.

В настоящее время доверенность у вышеуказанного лица отозвана.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/za-neispolnenie-zakonnyh-trebovaniy-prokurora-0