Эксперты «Балтики» в Новосибирске рассказали, как повысить производительность через обеспечение безопасности на производстве

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В Новосибирске состоялся IV Сибирский производственный форум. На него собрались более 250 руководителей, собственников и специалистов компаний всего Сибирского региона. 30 октября участники СибПроФорума посетили завод компании «Балтика» в Новосибирске, а 1 ноября эксперт компании в ходе мастер-класса поделился лучшими практиками повышения производительности через внедрение культуры безопасности и нулевого травматизма.

1 ноября в Новосибирске завершился IV Сибирский производственный форум. Это одно из ключевых событий для производственных предприятий всего региона. Его главная цель — сформировать бизнес-среду, где лидеры производственного сектора Сибири могут познакомиться с успешными кейсами и инструментами, обменяться опытом и получить ключевые навыки для повышения производительности.

Первый день участники форума традиционно посвятили экскурсиям на предприятия. В этом году они посетили несколько заводов Новосибирска, в том числе — филиал «Балтики». Во время визита новосибирскую пивоварню «Балтики» посетили больше 40 участников форума, где они узнали, что особое внимание при производстве пива уделяется качеству сырья, из которого варится пиво, и на всех этапах осуществляется строгий контроль технологических процессов, который обеспечивает стабильность качества продукции.

В рамках ознакомительной экскурсии по заводу, руководитель по развитию производственной системы филиала «Балтика-Новосибирск» Илья Панов отдельно остановился на том, как на «Балтике» развивается философия Lean TPM (бережливого производства) и ее компоненты. А уже 1 ноября эксперт встретился с участниками мероприятия, непосредственно на площадке форума, где проходил мастер-класс о возможностях повышения производительности через нулевой травматизм.

Илья рассказал о производственной системе Carlsberg Excellence и о конкретных инструментах системы безопасности, развернутой на производстве. Например, о практике поведенческих аудитов безопасности — диалогах о безопасности, в которые в компании «Балтика» стремятся вовлечь 100% персонала. Каждый сотрудник должен уметь увидеть и остановить небезопасное действие коллеги, доступно объяснить, к каким последствиям может привести этот поступок, а также рассказать, как избежать нежелательных событий и убедить действовать согласно требованиям охраны труда и нормам безопасного поведения.

На примерах Илья продемонстрировал, что внедрение программ по безопасности, таких как поведенческие аудиты, оценка рисков, расследование микротравм и предпосылок к происшествию неизбежно приводит к снижению уровня травматизма. Так, реализованные мероприятия позволили «Балтике-Новосибирск» быть отмеченными глобальной наградой от Carlsberg Group.

Илья Панов, руководитель по развитию производственной системы филиала «Балтика-Новосибирск»:

«НОЛЬ несчастных случаев» — одна из стратегических долгосрочных целей программы устойчивого развития Компании «Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего». Мы стараемся постоянно повышать знания сотрудников и совершенствовать их навыки в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. Вовлекаем персонал интересными инструментами, например, через творческий батл, участники которого становятся настоящими амбассадорами культуры безопасности и в дальнейшем несут её в свои команды. Такой системный подход к формированию культуры безопасного производства позволил новосибирскому заводу, начиная с 2016 года, свести к нулю количество несчастных случаев. И это достижение мы считаем самым важным и самым показательным результатом нашей работы»!

Источник: Тамара Соболевская