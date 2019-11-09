В Приморско-Ахтарске полицейские и общественники провели акцию «Осторожно, мошенники!»

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В Приморско-Ахтарском комплексном центре реабилитации инвалидов сотрудники полиции совместно с представителями Общественного совета при Отделе провели акцию «Осторожно, мошенники!».

Полицейские и общественники рассказали участникам акции о видах и способах совершения мошенничеств, обратив внимание, что злоумышленники могут представляться социальными работниками, почтальонами, сотрудниками коммунальных служб, банков, а также родственниками и знакомыми.

Правоохранители призвали граждан быть бдительными и внимательными при общении по телефону с незнакомыми людьми и не сообщать посторонним свои конфиденциальные данные и реквизиты банковских карт.

Всем участникам мероприятия стражи правопорядка раздали профилактические памятки.

Источник: https://23.мвд.рф/news/item/18853460/