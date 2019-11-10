Автопарк геленджикского МУП «ПАТО» пополнился новыми транспортными средствами

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Ключи от 7 новых современных автобусов марки «ПАЗ» сегодня в торжественной обстановке были переданы МУП «ПАТО», в рамках муниципальной программы «Доступная среда».

Транспортные средства оборудованы системой «GPS-ГЛОНАСС», камерами видеонаблюдения, сплитсистемами, тахографами и пневмосистемой для загрузки маломобильных пассажиров. В каждом автобусе 46 мест.

Данные автобусы будут работать по следующим маршрутам: №2 (Автовокзал-ул. Фадеева), №3 (ул. Молодежная-мкр. Голубая бухта), №5 Тонкий мыс – Толстый мыс (2 автобуса), №15 (мкр. Южный-мкр. Голубая бухта), №30 (Геленджик-Дивноморское), №31 (Геленджик-Кабардинка)

Первые пассажиры смогут совершить поездку в новых комфортабельных автобусах уже завтра.