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Приказом Генерального прокурора Российской Федерации заместителем прокурора Краснодарского края назначен государственный советник юстиции 3 класса Леговец Михаил Владимирович

Леговец М.В., 1977 года рождения, в 1999 году окончил юридический факультет Омского государственного университета.

С сентября 1998 года проходил службу в прокуратуре Омской области в должностях  следователя прокуратуры Любинского района,  и.о. заместителя прокурора Омского района, прокурора Усть-Ишимского района, с апреля 2007 года продолжил службу в органах прокуратуры Свердловской области в должности старшего прокурора отдела по надзору за расследованием преступлений органами прокуратуры Свердловской области, в сентябре 2007 года в связи с образованием следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Свердловской области назначен на должность руководителя следственного отдела по г. Екатеринбургу. С мая 2008 года вновь принят в органы прокуратуры на должность прокурора отдела по надзору за оперативно-розыскной и процессуальной деятельностью управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Уральском федеральном округе (с дислокацией в Екатеринбурге), с марта 2009 года по декабрь 2011 года служил в органах прокуратуры Чеченской Республики в должностях прокурора отдела по надзору за следствием в органах прокуратуры республики, заместителя прокурора Грозненского района, прокурора Надтеречного района, с декабря 2011 года переведен в Генеральную прокуратуру Российской Федерации на должность прокурора отдела по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе, с декабря 2012 года назначен на  должность начальника этого отдела. С сентября 2017 года в должности заместителя начальника управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе – начальника отдела по надзору за оперативно-розыскной и процессуальной деятельностью.

Награжден  медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II  степени, нагрудным знаком «Почетный работник Российской Федерации», знаком «За безупречную службу», знаком отличия «За верность закону» III степени.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/prikazom-generalnogo-prokurora-rossiyskoy-41

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Категория: Новости / Официальные новости

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Приказом Генерального прокурора Российской Федерации заместителем прокурора Краснодарского края назначен государственный советник юстиции 3 класса Леговец Михаил Владимирович

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