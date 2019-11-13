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В Краснодарском крае состоялось открытие мемориальной доски госавтоинспекторам, погибшим при выполнении служебных обязанностей

В станице Павловской Краснодарского края состоялось открытие мемориальной доски памяти сотрудникам отдельного взвода дорожно-патрульной службы капитану полиции Владимиру Шарому и старшему лейтенанту полиции Дмитрию Ризель, погибшим при выполнении служебных обязанностей.

Мемориальную доску установили на фасаде здания ДПС Паловского района. Отдать дань памяти и уважения погибшим на службе сотрудникам прибыли руководство и личный состав Отдела МВД России по Павловскому району, ветераны ведомства, представители Общественного совета при Отделе, сослуживцы, родственники и друзья госавтоинпекторов. Присутствующие на мероприятии почтили память героев минутой молчания.

Право открыть мемориальную доску предоставили отцам погибших сотрудников Виктору Алексеевичу Шарому и Юрию Петровичу Ризель.

Капитан полиции Владимир Шарый и старший лейтенант полиции Дмитрий Ризель погибли в апреле 2019 года на трассе во время несения службы. За образцовое выполнение служебного долга и высокий профессионализм госавтоинспекторы не раз поощрялись руководством полиции, коллеги отзываются о них не только как о  профессионалах своего дела, но и верных, преданных друзьях, готовых в любую минуту прийти на помощь.

Торжественный митинг, посвященный открытию памятной доски героям, завершился возложением цветов.

Источник: https://23.мвд.рф/news/item/18876531/

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Категория: Новости / Официальные новости

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