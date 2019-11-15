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Россия ответит зеркально на помилование россиян в Литве

Россия примет зеркальные меры в ответ на помилование в Литве осуждённых за шпионаж российских граждан. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

«По моим данным, это зеркальные меры», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа помиловал двух осуждённых за шпионаж российских граждан — Николая Филипченко и Сергея Моисеенко.

В российском посольстве заявили, что литовские власти пока официально не уведомляли о данном решении.

Источник: https://russian.rt.com/ussr/news/687370-rossiya-otvet-pomilovanie-litva?utm_source=browser&utm_medium=push_notifications&utm_campaign=push_notifications

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Категория: Новости / Официальные новости

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Россия ответит зеркально на помилование россиян в Литве

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